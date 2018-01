Dupla mantêm cinco reféns em micro-ônibus em Santo Amaro

Cinco pessoas são mantidas reféns por dois ladrões em um micro-ônibus próximo ao Largo 13 de Maio, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Os reféns estão dentro do micro-ônibus desde às 6 horas desta segunda-feira, 25. O cobrador foi baleado e já foi retirado do local. Uma mulher também foi liberada, sem ferimentos, por volta das 8h30. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) está no local para negociar a libertação dos reféns.

A ocorrência começou quando um suspeito foi preso com uma pistola 635, após policiais abordarem um Citröen roubado, segundo a Polícia Militar (PM). Outros dois bandidos conseguiram fugir e invadiram o micro-ônibus, que faz a linha Jardim São Luiz e estava no ponto final, na Rua Cerqueira Cesar. Houve tiroteio no local.

Policiais do Gate estão negociando a rendição dos bandidos e a liberação dos passageiros, com apoio de um helicóptero Águia da PM. Segundo a mulher liberada, há mais cinco reféns no veículo (três mulheres e dois homens).