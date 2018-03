Dupla leva relógios de joalheria em shopping

Dois homens armados assaltaram uma joalheria no Beiramar Shopping, no centro de Florianópolis, na noite de anteontem. Ninguém havia sido preso até a noite de ontem. Os funcionários da loja foram rendidos por volta das 19 horas. Em seguida, a dupla roubou dez relógios. Segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido. Os dois assaltantes fugiram em uma moto, que estava estacionada perto do estabelecimento. Outra moto - que havia sido roubada -, usada para chegar até o shopping, foi abandonada durante a ação.