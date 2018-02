Dupla leva R$ 14 mil da tesouraria do Flamengo Um assalto de apenas cinco minutos à tesouraria rendeu a três criminosos R$ 14,4 mil na sede do Flamengo, na Gávea, zona sul do Rio. O crime ocorreu anteontem e pode ter contado com a participação de algum funcionário do clube. Essa é a suspeita da 14.ª DP, do Leblon. Dois homens armados entraram pela loja do Flamengo e renderam três funcionários. Um deles vestia uma camisa do clube e chamou uma das vítimas pelo apelido: "Beda". Segundo a polícia, os criminosos sabiam onde estava o dinheiro.