Dupla joga vítima para fora de carro e atinge veículos na fuga

Dois bandidos foram detidos, por volta das 14h30 desta segunda-feira, 8, após serem perseguidos num trecho de aproximadamente 20 quilômetros na região de Osasco, na Grande São Paulo. Um motoqueiro foi atropelado e a vítima de sequestro relâmpago, jogada para fora do carro. Na fuga, vários veículos foram atingidos pelos criminosos. A dupla havia acabado de tomar como refém um motorista, de prenome Douglas, que estava ao volante de um Fiat Strada prata.

A vítima então foi obrigada a entrar no Rodoanel Mário Covas. Agentes da Delegacia Seccional de Taboão da Serra, que realizavam uma operação no Rodoanel, desconfiaram dos três ocupantes do Fiat, que trafegava em velocidade muito baixa na rodovia, e realizaram a abordagem. A perseguição ao Fiat então teve início, já com um dos assaltantes no controle do carro. Os criminosos bateram o Fiat contra um motoqueiro, identificado como Luiz Fagner de Souza, estouraram a cancela de uma das praças de pedágio Rodoanel, jogaram Douglas para fora do carro e atiraram contra os policiais, que revidaram.

Ninguém ficou ferido no tiroteio. Os criminosos, durante a fuga, atingiram 15 veículos, e acabaram presos após baterem o Fiat contra Celta cinza, ocupado por um casal e um bebê recém-nascido, estacionado em frente a um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), na Avenida Sport Club Corinthians Paulista, no bairro KM 18, em Osasco.

A dupla foi autuada em flagrante por roubo e tentativa de homicídio. O motoqueiro, o dono do Fiat Strada e os ocupantes dos veículos atingidos pelos criminosos durante a fuga sofreram ferimentos leves. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Taboão da Serra.