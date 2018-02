Dupla invade casa nos Jardins e amarra empregada antes de fugir

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Dois bandidos invadiram, por volta das 19h45 de quarta-feira, 13, uma residência localizada na Rua Irlanda, no Jardim Europa, zona sul de São Paulo, e amarraram a empregada, que foi mantida refém durante todo o assalto.

Na fuga, a dupla levou um Toyota Fielder do proprietário da casa. A filha dele, ao chegar ao imóvel, encontrou a vítima amarrada e amordaçada, e chamou a Polícia Militar. Com ferimentos leves e abalada, a empregada foi atendida no Hospital das Clínicas.

Segundo a polícia, os criminosos estavam encapuzados. Os moradores da residência invadida farão um levantamento do que foi roubado e posteriormente devem registrar boletim de ocorrência no 15º Distrito Policial, do Itaim Bibi. Os bandidos continuam foragidos.