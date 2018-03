Dupla invade casa, mata mulher e foge com R$ 300, em SP

SÃO PAULO - Uma dona de casa de 72 anos foi morta a tiros na sexta-feira, 11, após sua casa ter sido invadida por dois assaltantes na região da Casa Verde, na Zona Norte de São Paulo. Os bandidos fugiram com R$ 300.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o marido da vítima, um aposentado de 72 anos, estava no quintal quando um carro com dois homens pararam em frente a residência. Eles obrigaram o aposentado a entrar na casa e buscar objetos de valor e qualquer valor em dinheiro que poderia haver no local.

Quando os assaltantes entraram na casa, a mulher se assustou e gritou. Em seguida, um dos criminosos atirou contra ela. A mulher foi socorrida e encaminhada para o Hospital do Mandaqui, mas não resistiu aos ferimentos.

A dupla conseguiu fugir levando R$ 300. O caso foi registrado no 13º Delegacia de Polícia, da Casa Verde.