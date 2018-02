Dupla invade casa e faz família refém na zona sul de SP

SÃO PAULO - Quatro pessoas, entre elas uma criança, foram mantidas reféns por assaltantes, um pouco antes das 21 horas de terça-feira, 5, após a dupla de bandidos invadir uma das casas da rua Tailândia, na Vila Califórnia, região do Socorro, na zona sul de São Paulo.

Um comerciante, dono de um mercado em Moema, também na zona sul, foi rendido quando estacionava um Celta prata na garagem de casa e obrigado a entrar com os criminosos, que também dominaram a esposa do comerciante, a cunhada, grávida de 5 meses, e a sobrinha, de 2 anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vizinhos perceberam algo de errado e ligaram para o 190. Policiais militares da 2ª Companhia do 27º Batalhão cercaram a residência e, depois de cinco minutos, conseguiram prender um dos bandidos, Roberto da Silva Sampaio, de 30 anos, que já tem passagens por roubo, receptação e porte ilegal de arma.

O outro assaltante conseguiu fugir pelos fundos do imóvel. A dupla já havia separado computadores, dinheiro, joias, celulares e outros objetos da casa. Segundo as vítimas, ao mesmo tempo em que a dupla recolhia os objetos, entrava em contato com outros membros da quadrilha, que iriam até o imóvel em outro veículo para ajudar no transporte do material roubado.

O caso foi registrado no 102º Distrito Policial, do Socorro.