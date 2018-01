Dupla interrompe evento e chama Haddad de 'gato, mas ordinário'

SÃO PAULO - A inauguração do Monumento em Homenagem aos Mortos e Desaparecidos Políticos, próximo ao Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, foi tumultuada por manifestações de movimentos sociais.

Dois representantes do movimento que defende o Parque dos Búfalos, na região de Cidade Ademar, Aurélio Prates e Wesley Rosa, interromperam a solenidade de inauguração diversas vezes, queixando-se de que a área é esquecida pela Prefeitura. Os dois manifestantes também gritaram ofensas contra o prefeito Fernando Haddad (PT) e afirmaram que ele não conhece a região.

Após várias interrupções à cerimônia, os manifestantes foram hostilizados por alguns dos presentes que se sentiram ofendidos com o protesto. A maioria, contudo, defendeu que eles pudessem permanecer, contanto que respeitassem o momento de fala das autoridades.

Os manifestantes chamaram o prefeito de "gato, mas ordinário", em referência à fama de Haddad de ser bonito, e com a crítica pela construção de habitações populares do programa Minha Casa, Minha Vida em uma área de nascentes da represa Billings."O prefeito gato, mas ordinário, não conhece a realidade do Jardim Apurá, na Cidade Ademar. A periferia está esquecida", disse Prates.

Haddad interrompeu o início de sua fala na cerimônia para dar uma resposta aos dois manifestantes. "Até em respeito às pessoas que morreram para que vocês e eu pudéssemos ter voz, vou fazer o registro", disse o prefeito. Ele explicou que a obra tem autorizações técnicas e ambientais, mas que dada a polêmica, a Prefeitura agendou uma audiência pública para discutir o projeto na próxima segunda-feira, 15.

Após o evento, ao falar com a imprensa, Haddad, disse também que as construções ocuparão apenas um terço do terreno e que dois terços serão destinados à criação de um parque.

A área conhecida como Parque dos Búfalos chegou a ser decretada de interesse público na gestão de Gilberto Kassab (PSD). Tal decreto foi revogado para a construção do empreendimento do Minha Casa, Minha Vida. O vereador Gilberto Natalini (PV) disse lutar há mais de oito anos pela preservação do local. Ele afirmou que ali, se feita a construção, acontecerá um "massacre".

Haddad, por sua vez, disse que não responderia à fala do vereador e afirmou que Natalini não deve conhecer os detalhes do projeto atual.

Na saída do local, Haddad foi abordado também por representantes de outros movimentos. Um casal da favela do Moinho, na região central, falou que o prefeito não cumpriu demandas de instalação de rede elétrica e de esgoto.

A Prefeitura havia sido informada que os serviços não puderam ser instalados pois os moradores teriam impedido a entrada dos trabalhadores das concessionárias. Os moradores negam. Haddad se comprometeu a marcar uma visita à favela acompanhado de representantes das concessionárias, na próxima semana.