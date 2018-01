Dupla fez o 1º shopping do Brasil em SP O primeiro shopping center do Brasil foi pensado e desenhado por dois arquitetos de peso: Gian Carlo Gasperini e Roberto Aflalo. Donos do escritório Aflalo e Gasperini, que já projetou mais de 1,2 mil prédios em São Paulo, eles foram os responsáveis pelo Shopping Iguatemi, na zona sul de São Paulo.