Dupla faz quatro reféns dentro de loja de conveniência em Alphaville

SÃO PAULO - Um de dois assaltantes foi preso, no final da noite de sexta-feira, 31, em Barueri, na Grande São Paulo, após a dupla manter quatro pessoas reféns, entre eles uma mulher grávida, dentro de uma loja de conveniência de um posto de combustível BR, localizado na altura do nº 483 da Estrada da Aldeinha, no bairro de Alphaville.

O objetivo dos criminosos era dominar o gerente do posto e obrigá-lo a abrir o cofre, mas ele já havia ido embora. Um dos frentistas que estava afastado da loja percebeu a movimentação estanha, conseguiu fugir e chamou a polícia. Naquele momento todos os reféns já haviam sido levados para a cozinha.

Depois de 40 minutos, policiais militares cercaram o estabelecimento e um dos bandidos, Rubens Florisval Filho,de 30 anos, acabou se entregando. O outro, segundo a polícia, escapou antes do cerco policial. Todos os reféns saíram ilesos. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Barueri.