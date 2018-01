Dupla faz arrastão no Fran's Café da Vila Mariana

Uma dupla de assaltantes fez um arrastão no interior da cafeteria Fran's Café da Rua Francisco Cruz, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, no final da noite desta segunda-feira, 7. Um deles estava armado com uma pistola.

Nove clientes e pelo menos três funcionários foram rendidos pelos criminosos que estavam de rosto à mostra. Todos foram obrigados a colocar seus pertences - bolsas, relógios, celulares e carteiras sobre a mesa. Enquanto um dos bandidos apontava a arma para as vítimas o outro passava pela mesas e recolhia os objetos.

"Uma das funcionárias chegou a passar mal. Eu fui ajudá-la e ela me disse que vinte dias atrás essa mesma loja já havia sido assaltada e que bandidos são os mesmos", afirmou o dentista Marcelo Sbrana, de 41 anos, que estava ao lado alguns colegas, com os quais resolveu se reunir após todos finalizarem um curso de doutrina espírita.

Segundo ainda o dentista, um dos assaltantes era magro, alto, de bigode e cavanhaque, e usava boné e um gorro do tipo peruano. "Me levaram tudo, chave do carro, da casa, do consultório etc. São não me roubaram o celular, que estava no bolso e talvez não viram. Eles estavam calmos, mas pediram para ninguém mexer em nenhum celular o apertar algum botão", relatou Marcelo. A dupla teria fugido a pé. O caso foi registrado na delegacia da Aclimação (5ºDP).

Moema

Na noite do último dia 25, uma quarta-feira, quatro homens já haviam assaltado uma unidade do Fran's Café da Avenida Rouxinol, em Indianópolis, também na zona sul. Doze clientes tiveram os seus pertences roubados. Foram roubados seis notebooks, diversas bolsas, carteiras, celulares e relógios, entre outros objetos. Cerca de cinco funcionárias, todas mulheres, trabalhavam no momento. A ação durou menos de dez minutos.

Policiais militares e civis fizeram buscas mas não encontraram os suspeitos. Um inquérito foi aberto para investigar o caso, registrado no 96º Distrito Policial (Brooklin).