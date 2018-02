Dupla faz arrastão em bar de bairro nobre da zona sul São Paulo

SÃO PAULO - Dois homens fizeram um arrastão nessa quarta-feira, 2, no Bar Leporace, no Campo Belo, bairro nobre da zona sul de São Paulo. Os criminosos invadiram o local, na esquina das ruas Édison e Vicente Leporace, por volta das 23h, renderam funcionários e 16 clientes, levaram cartões bancários, celulares, documentos, um vale-alimentação, R$ 90 e fugiram antes da chegada da polícia. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um dos ladrões estava armado. Funcionários afirmaram nesta quinta-feira que um terceiro homem teria participado da ação. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial (Campo Belo).

No mês passado, dois restaurantes japoneses sofreram arrastões na mesma região da capital paulista. O primeiro foi o Zeni Sushi, em Moema, no dia 7 de dezembro. O outro foi o Tiger, na Vila Nova Conceição, no último dia 16.

No ano passado, clientes de pelo menos 26 bares e restaurantes em bairros nobres da capital foram vítimas de arrastões.