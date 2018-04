Dupla enfrenta PMs da Rota e leva a pior em Diadema, no Grande ABC

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma abordagem a uma Fiat Pálio, ocupado por dois homens suspeitos, gerou uma troca de tiros entre a dupla e policiais militares de uma viatura de Comando das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (ROTA), por volta das 18 horas de sexta-feira, 6, na altura do nº 1.350 da Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, junto ao acesso à Rodovia dos Imigrantes, no Jardim das Nações, próximo à região central de Diadema, no Grande ABC.

Durante a fuga, um dos suspeitos atirou contra os policiais na tentativa de manter a viatura distante, mas os policiais conseguiram se aproximar e revidaram. Os dois ocupantes do Pálio foram baleados e morreram no pronto-socorro municipal central de Diadema. Uma arma de fogo teria sido apreendida pelos PMs, que encaminhara a ocorrência para o 1º Distrito Policial da cidade.

Mesmo após 12 horas (às 5h30 deste sábado, 7), os policiais envolvidos na ação ainda não haviam fornecido dados para a assessoria de imprensa da PM. Como se trata de uma resistência seguida de morte, o boletim de ocorrência foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na capital paulista.