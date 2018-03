Dupla é presa tentando extorquir produtor de cinema na zona sul de SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Agentes do Grupo de Combate a Facções, do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), prendeu, no final da tarde de segunda-feira, 28, na região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, o pugilista Valdomiro Pinheiro dos Santos, de 34 anos, e o comerciante Valdemar Silva Costa, 36.

A dupla, autuada por extorsão, pretendia receber dinheiro depois de ameaçar um produtor de cinema, de 32 anos, que começou a ser procurado pelos criminosos na última sexta-feira, 25. Valdomiro e Valdemar encontraram o produtor durante uma luta de boxe no ginásio do Ibirapuera. A dupla utilizou informações sobre uma suposta dívida da vítima contraída durante a produção de um filme e resolveu fazer ligações, ameaçando o produtor e dele exigindo dinheiro.

Acuado, o produtor pediu ajuda aos policiais do Deic, que o orientaram a combinar o pagamento. O encontro aconteceu em frente a uma agência bancária na avenida Adolfo Pinheiro. A equipe cercou o local e deteve os dois homens, que foram autuados por extorsão mediante sequestro.

Segundo a polícia o pugilista trabalhava em uma loja de instrumentos musicais onde o produtor comprava equipamentos; já o comerciante teria conhecido a pessoa que fazia reclamações sobre a dívida do produtor. Em um determinado momento Costa e Santos se uniram e resolveram extorquir o produtor.