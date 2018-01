Dupla é presa por roubo no estilo da 'gangue da marcha à ré'

SÃO PAULO - Dois bandidos foram presos, por volta das 3 horas desta madrugada de quarta-feira, 11, após uma quadrilha que atua no estilo da "gangue da marcha à ré" arrombar uma loja de roupas de surf na altura do nº 1.850 da Avenida Itaberaba, região da Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo.

Acionados via 190, policiais militares foram até o local, constataram o arrombamento da loja e começaram a caçar os criminosos. Com apoio de outras viaturas, dois bandidos foram presos com parte do material levado da loja após capotarem um dos veículos da quadrilha na pista local da Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, após a Ponte do Jaguaré, na zona oeste. O crime foi registrado na delegacia de Vila Penteado (72ºDP).