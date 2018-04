Dupla é presa em shopping após usar cartões de um refém na zona sul de SP

Atualizado às 3h35

SÃO PAULO - Um consultor de empresas ficou por cerca de três horas em poder de assaltantes, na noite de quinta-feira, 19, após sair do trabalho e ser dominado em um semáforo na região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Dois dos criminosos foram presos, às 23h30, por policiais militares da 1ª Companhia do 22º Batalhão quando deixavam o Shopping SP Market, localizado na Avenida das Nações Unidas, mesma região.

A dupla, em posse dos cartões da vítima, havia comprado perfumes e calçados e levantou suspeita nos seguranças do shopping, que acionaram a PM. Os dois bandidos passavam pelos mesmos lugares, conversando ao telefone e com atitudes que demonstravam preocupação com a possibilidade de estarem sendo observados.

O terceiro bandido, que continua foragido, estava armado com um revólver cromado e mantinha a vítima refém, circulando com Fiat na região da Marginal do Pinheiros. Ao entrar em contato com os comparsas, percebeu que a dupla havia sido presa e resolveu fugir, liberando o consultor próximo à Marginal.

Os dois presos foram identificados como Rafael Costa Gonçalves e Jefferson Silvino de Lara, ambos de 27 anos e com passagens pela polícia. Rafael estava em liberdade condicional. O carro e os cartões da vítima foram recuperados pelos policiais. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial, de Santo Amaro.