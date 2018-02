Dupla é presa durante roubo a clientes de caixas eletrônicos

Dois clientes da agência do Santander da Rua Domingos de Morais, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, foram mantidos reféns por criminosos, ontem de manhã, no setor de autoatendimento do banco. Uma das vítimas teve um revólver apontado para a cabeça enquanto os assaltantes negociavam a rendição com a Polícia Militar.

Foram presos Diego Xavier, de 31 anos, e Vando Eugênio Costa, de 25. Com eles foi apreendido um revólver calibre 38 e R$ 2,3 mil em dinheiro.

Segundo o tenente Flávio Kamicoga, do 3.º Batalhão da PM, eram por volta das 7h30 quando um pedestre desconfiou de uma movimentação estranha na porta do banco e ligou para o 190.

Quando os policiais apareceram, Xavier e Costa estavam no autoatendimento com as vítimas. Ao notarem a chegada da viatura, a dupla usou as duas pessoas como escudos por cerca de 10 minutos. Depois, os ladrões empurraram os reféns e tentaram fugir correndo, mas foram detidos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o tenente Kamicoga, os dois homens já tinham feito seis vítimas. Um dos suspeitos teria abordado os clientes ainda do lado de fora do banco. Discretamente, entrava com a pessoa para efetuar os saques em valores entre R$ 400 e R$ 600.

Ele afirmou que ambos os suspeitos tinham passagem por roubo, mais especificamente na modalidade conhecida como saidinha de banco, quando a pessoa é roubada ao sair da agência.

A arma localizada com os presos tinha sido roubada em 21 de outubro deste ano da casa de uma família que foi dominada por assaltantes e trancada nos fundos do imóvel.

Procurado pela reportagem, o Santander não quis comentar o crime. O caso foi registrado no 16º DP (Vila Clementino).

PRESTE ATENÇÃO...

1. Movimento. Procure ir a caixas eletrônicos em locais de grande movimento como shoppings e lojas de conveniência.

2. Horário. Prefira fazer saques em horário comercial. Se precisar de dinheiro à noite, tente ir acompanhado de um ou mais adultos.