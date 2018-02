Dupla é presa com joias roubadas em assalto à Tiffany em 2010

SÃO PAULO - Quatro criminosos, dois deles acusados de receptação de parte das joias roubadas no assalto do dia 16 de maio de 2010 à joalheria Tiffany, dentro do Shopping Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo, foram detidos por policiais do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) na tarde de segunda-feira, na zona leste da capital.

O soldador Gilvaldo Benedito da Rocha, de 35 anos, que começou a ser investigado há 60 dias, e o borracheiro Flávio da Silva Furtado, de 32, estavam dentro de um Ford Escort quando foram abordados pelos policiais próximo à estação Carrão do Metrô. Os policiais encontraram quatro joias em poder do soldador. Outras duas peças estavam no veículo. As seis foram reconhecidas pelos funcionários da joalheria.

Após a prisão da dupla, os policiais foram até três apartamentos em São Mateus, também na zona leste. Em um deles, foram presos o repositor Marcelo Felix Claudino, de 28 anos, e o mecânico Frederick Johnson, de 33, nascido em Serra Leoa, na África. Segundo a polícia, os dois seriam integrantes da mesma quadrilha, mas em poder deles foram encontrados apenas dois tijolos de maconha.