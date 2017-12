Dupla é presa após sequestrar empresária e bebê de cinco meses

SÃO PAULO - Dois homens foram presos após sequestrar e roubar uma empresária de 29 anos e seus dois filhos pequenos na Vila Jacuí, zona leste da capital, na noite dessa sexta-feira, 3. Os assaltantes estavam armados e ameaçaram a família com um revólver. Os objetos roubados foram recuperados. Ninguém ficou ferido.

A empresária foi abordada por volta das 21h na Rua Olavo Egídio de Souza Aranha. Os ladrões mandaram ela ir para o banco de trás, onde estavam os filhos dela - de 7 anos e cinco meses. Eles pegaram dois celulares, um relógio e R$ 178 da vítima. A polícia suspeita que eles pretendiam usar os cartões da mulher para fazer saques em algum banco.

Uma testemunha presenciou a cena e ligou para a Polícia Militar. Os policiais perseguiram o carro e o fizeram parar na esquina da Avenida Jacu Pêssego com a Rua Engenheiro José Cruz de Oliveira, onde o desempregado Alef do Nascimento, de 19 anos, e um adolescente de 17 anos acabaram detidos. Com eles, a polícia apreendeu um revólver calibre 32.