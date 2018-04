Dupla é presa após roubar residência na zona oeste de SP

SÃO PAULO - Duas pessoas foram presas na manhã desta terça-feira, 3, após roubar uma casa no Jardim Bonfiglioli, zona oeste da capital paulista. Um terceiro homem conseguiu fugir.

Quando os policiais militares chegaram ao imóvel, na Rua Geraldo Amorim, o trio havia fugido pulando os muros das residências vizinhas. O motoboy, de 27 anos, disparou contra os policiais e foi atingido na troca de tiros. Ele foi socorrido ao Pronto Socorro Bandeirantes e, depois, transferido ao Hospital das Clínicas, onde permanece internado.

Um homem, de 39 anos, e o terceiro suspeito roubaram um carro que passava no local para fugir. Um deles foi preso e com ele foram apreendidos dois telefones celulares, R$ 480 e US$ 4 das vítimas. O veículo foi recuperado pela polícia.

O caso foi registrado no 14º Distrito Policial, em Pinheiros.