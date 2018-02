Dupla é presa após roubar clientes de banco na zona sul de SP

SÃO PAULO - Dois homens foram presos nesta manhã depois de roubarem pelo menos três clientes dentro de uma agência bancária na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar (PM), a dupla abordava os clientes no banco e os obrigava a realizar saques no caixa eletrônico.

A PM foi chamada no começo desta manhã por uma pessoa que viu ação dos criminosos. De acordo com o policial militar Flávio Kamikoca, que atendeu a ocorrência, foi feito um cerco no local. Durante a negociação da polícia com os criminosos, duas pessoas foram feitas reféns.

Após alguns minutos, os suspeitos tentaram fugir. Eles foram presos nos arredores do banco. Com eles, foram apreendidos R$ 2.300, uma arma e celulares roubados das vítimas. O caso foi registrado no 16º Distrito Policial (DP), na Vila Clementino.