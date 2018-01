Dupla é presa após manter idosos reféns em Osasco

Ricardo Valota, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Os assaltantes Willian dos Santos, de 29 anos, e Danilo Eduardo dos Santos, 23, foram detidos, por volta das 19h30 de segunda-feira, 16, após a quadrilha da qual fazem parte invadir uma residência da Avenida José Barbosa de Siqueira, no Jardim Padroeira, zona sul de Osasco, região oeste da Grande São Paulo.

Policiais militares, acionados por testemunhas, detiveram a dupla e apreenderam um Passat verde usado pelos criminosos, que já haviam separado objetos do interior da residência. Um casal de idosos foi mantido refém.

O aposentado Claudio José Madeira, de 73 anos, chegou a ser agredido pelos bandidos, mas não sofreu ferimentos graves nem precisou ser levado para o hospital.

Dois dos assaltantes fugiram. Um dos criminosos presos acabou se ferindo ao tentar fugir e foi encaminhado pelos policiais para o pronto-socorro do Jardim Santo Antonio, localizado próximo ao local do roubo. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Osasco.