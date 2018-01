Dupla é presa após manter família refém na zona oeste de SP

Uma família foi mantida refém por cerca de 45 minutos após ter a casa invadida por dois bandidos, às 4 horas deste sábado, 16, na Rua Inácio Cervantes, no Parque Ipê, na zona oeste de São Paulo, próximo do limite com as cidades de Osasco e Cotia.

Armados com dois revólveres calibre 38, os criminosos renderam um dos dois filhos do proprietário da casa no momento em que o rapaz chegava. Ao entrar no imóvel, que fica próximo do quilômetro 19 da Rodovia Raposo Tavares e a cerca 300 metros do 75º Distrito Policial, do Jardim Arpoador, que fecha durante a noite, a dupla rendeu também o irmão, o pai e a mãe do rapaz.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo testemunhas, o vigilante noturno que faz ronda na região teria percebido o assalto em andamento e deixou o local. O único telefonema recebido pela PM antes da primeira viatura da 4ª Companhia do 16º Batalhão chegar foi de um morador da mesma rua. "Quando nós chegamos um dos bandidos tentou fugir pulando o muro da casa que dá para um terreno ao lado. O outro, depois de uns 20 minutos de conversa, resolveu se entregar sem ferir ninguém", relatou o sargento PM Eleutério.

A intenção da dupla era fugir num dos carros, um Volkswagen Polo, da família. Os criminosos já haviam separado celulares, câmera digital, notebook, dinheiro, carteiras, cerca de R$ 40,00 em dinheiro e outros objetos das vítimas. Apenas um dos detidos portava documento de identidade, em nome de Jefferson William Dias Silva. A dupla foi encaminhada para o plantão do 51º Distrito Policial, do Butantã.