Dupla é presa após fazer família refém na zona leste de SP

Dois homens, entre eles um menor de idade, foram presos após tentarem assaltar duas casas por volta das 14h30 desta quarta-feira, 25, na Avenida Cônego Macário de Almeida, em São Mateus, na zona leste de São Paulo.

A dupla invadiu uma casa onde estava um casal de idoso. Eles roubaram R$ 100 e, em seguida, pularam um muro e invadiram a casa vizinha. No local, os dois fizeram uma mulher e seus dois filhos de reféns.

Segundo o tenente da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, Roberto Alexandre Mateus, os assaltantes, que pretendiam fugir com o CrossFox vermelho da família, colocaram computadores, televisão, celulares, aparelho de som e dois relógios dentro do veículo. Além disso, eles levariam R$ 150 em dinheiro. Nesse período, um dos reféns conseguiu ligar para um parente e pedir socorro. O familiar acionou a PM, que cercou o local.

Ao perceberem a presença dos agentes, um dos assaltantes tentou fugir pelo telhado, mas foi detido. O menor de idade entrou em um dos cômodos da casa junto com as vítimas. Após cerca de 40 minutos de negociação, ele liberou os reféns e se entregou à polícia. Ninguém ficou ferido. O caso será registrado no 59º Distrito Policial, no Jardim Noêmia.