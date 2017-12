Dupla é presa após balear estudante de 19 anos em São Bernardo do Campo

SÃO PAULO - Um estudante de 19 anos foi baleado nas costas às 23h30 de segunda-feira, 19, após ser roubado por dois ladrões em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A dupla, em uma moto, havia assaltado outra moça de 25 anos minutos antes e procurava uma terceira vítima quando foi presa no centro da cidade.

O rapaz voltava do cursinho e foi abordado próximo de casa, na Rua Ana Guilhermina, altura do número 70, no Parque São Diogo. Segundo testemunhas, após entregar celular e carteira, ele se virou de costas com as mãos para o alto, sem esboçar reação. Mesmo assim, o piloto da motocicleta ordenou ao comparsa, armado com um revólver calibre 22: "Atira, atira!". A bala entrou pelas costas e se alojou próximo à coluna da vítima.

Policiais socorreram o jovem e, a caminho do hospital, se depararam com os dois assaltantes na Rua Joaquim Nabuco, no centro da cidade. A dupla ainda tentou fugir, mas caiu da moto e foi presa e conduzida ao 1º DP de São Bernardo. Segundo a polícia, Weslei Crispin de Araújo, 19 anos, e Igor João Henrique Borges da Silva, de 21, portavam a carteira e o celular do rapaz e confessaram o crime.

"A vítima morava no exterior e tinha acabado de retornar ao País", afirmou o delegado Fabiano Fonseca Barbeiro. "Ele está internado no Hospital Central e, felizmente, não corre risco de morte", disse.

Ao chegar na delegacia, a dupla foi reconhecida por uma segunda vítima, de 24 anos, assaltada às 23h15 na Rua Olavo Bilac, centro da cidade. Ela foi ameaçada e entregou sua bolsa, também encontrada com os ladrões. "Esses dois são criminosos contumazes. É importante que outra vítimas também venham à delegacia prestar queixa", afirmou o delegado Barbeiro.