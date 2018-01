Dupla é presa após atacar nove taxistas na zona sul de SP

Dois ladrões acusados de atacar nove taxistas entre as 21 horas de quarta-feira, 22, e a 1 horas desta quinta-feira, 23, na zona sul da capital paulista, foram detidos nesta madrugada, por policiais militares do 23º Batalhão, no Brooklin, no momento em que corriam das vítimas, cena testemunhada por uma equipe de PMs em patrulhamento na região.

Armados com um revólver calibre 32, Daniel Vitor Silva Carvalho, 18, e Judas Tadeu Malaquias, 26, realizaram os assaltos em três pontos de táxi diferentes, dois no Brooklin e um em Santo Amaro. A dupla agia sempre da mesma maneira. Ao chegar no ponto, anunciava o assalto, recolhia dinheiro e celulares dos motoristas, corria e entrava num carro estacionado numa rua próxima.

Policiais militares cruzaram com os taxistas na Ponte do Morumbi e abordaram o grupo, auxiliando na caça aos assaltantes, que acabaram detidos. Antes de ser dominada, na Rua Evandro Carlos de Andrade, a dupla tentou se esconder atrás de uma caçamba de lixo. Os acusados foram autuados em flagrante no 96º Distrito Policial, do Brooklin.