Dupla é presa ao tentar assaltar policial civil em SP

SÃO PAULO - Dois ladrões, identificados como Leonardo Aparecido Vale Rocha, 18 anos, e Alan Guimarães Paulino, 19 anos, foram presos, na noite de quinta-feira, 1, após tentarem roubar a carteira de um policial civil que caminhava pela Avenida do Anastácio, próximo à Rodovia dos Bandeirantes, em Pirituba, zona oeste de São Paulo.

Ocupando o Fiat Palio da mãe de Leonardo, o quarteto desceu do veículo e abordou a vítima. "Eu percebi que eles iriam me 'ganhar' [abordar]. Eu também estava armado e reagi. Um deles atirou, mas 'pipocou' [o tiro falhou]. Consegui então segurar um (Alan) e os demais fugiram a pé. Depois então a Polícia Militar conseguiu pegar outro", relata o investigador Paulo Câmara, agente da delegacia especializada em roubos de cargas do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic).

Segundo o policial, foi Leonardo que, armado com um revólver calibre 38, tentou atirar e fugiu com os outros dois comparsas. "Ele estava solto desde 6 de maio por meio de um alvará e respondia em liberdade por receptação de veículo roubado", acrescenta a vítima. Os outros dois criminosos conseguiram escapar da viatura da 3ª Companhia do 49º Batalhão da PM. O veículo dos assaltantes foi levado para a sede do Deic, onde o caso está registrado.