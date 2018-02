Dupla é presa ao fazer família refém dentro de residência em Campinas

Atualizado às 2h45

SÃO PAULO - Dois de três assaltantes foram presos, por volta das 21h45 de terça-feira, 12, após invadirem e assaltarem uma casa, amarrarem as vítimas e roubarem da família um Gol branco, em Campinas, interior paulista.

Quando chegava em casa, na Rua Antonio Marcos Serra, no Jardim Anton Von Zuben, um vigilante, de 29 anos, foi rendido pelo trio armado e obrigado a entrar na residência com os criminosos. A esposa, a filha e a sogra dele também foram rendidas e duas delas amarradas pelos bandidos durante a ação.

Durante o roubo, o pai do vigilante ligou para a casa do filho e, ao ser atendido por ele, percebeu que algo de errado ocorria. A Polícia Militar foi acionada e, no momento em que chegaram em frente à residência, PMs da 2ª Companhia do 35º Batalhão do Interior (BPM/I) foram informados pelas vítimas que os criminosos já haviam fugido com o carro da família. Os bandidos foram localizados minutos depois no Jardim Carlos Lourenço, bairro vizinho.

Após perseguirem o trio, os policiais conseguiram parar o veículo na Rua Osvaldo Antonio Bossoni, próximo a uma linha férrea, numa região de mata, por onde um dos bandidos, o que estava armado e ao volante do Gol, conseguiu escapar. Foram presos Carlos, de 26 anos, que já tem passagem por tráfico, e Raphael, de 20 anos.

Dentro do carro, recuperado pelos policiais, havia eletroeletrônicos, dinheiro, bolsas, relógios, calçados e roupas em geral, tudo roubado da casa. A dupla detida foi encaminhada ao 1º Distrito Policial, no centro, e autuada em flagrante. As vítimas não foram feridas pelos bandidos, segundo os policiais.