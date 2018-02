Dupla é flagrada rebocando moto na Marginal; um dos bandidos morre

SÃO PAULO - No momento em que tentavam rebocar uma moto roubada que apresentou defeito, dois ladrões foram abordados por PMs e com estes trocaram tiros, às 19 horas de domingo, 23, na pista sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros, junto à Ponte João Dias, na zona sul de São Paulo.

No tiroteio, Jones Gomes Santos, de 19 anos, foi baleado e morreu a caminho do Hospital Municipal Doutor Fernando Mauro Pires Rocha, no Campo Limpo. Já Valdenir Pontes Medeiros Silva, 19, foi preso e autuado em flagrante no 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi.