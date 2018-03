Dupla é detida após perseguição no Sacomã Dois criminosos foram detidos por policiais militares no Sacomã, zona sul de São Paulo, por volta das 21 horas de segunda-feira. Eles haviam acabado de roubar um carro e foram perseguidos por uma viatura da Polícia Militar até baterem o veículo em que estavam contra outros quatro automóveis. Ninguém ficou ferido. Segundo informações da polícia, a prisão ocorreu na esquina da Avenida Presidente Tancredo Neves com a Rua do Lago. O caso foi registrado no 95.º Distrito Policial, de Heliópolis.