Dupla é detida após fazer empresário refém em Jandira

Dois assaltantes que mantiveram um empresário refém por cerca de 45 minutos na cidade de Jandira, região oeste da Grande São Paulo, foram detidos, por volta das 19 horas de sexta-feira, 8, em Osasco, cidade vizinha.

Tiago Cavalcante, 22 anos, e Ricardo Ferreira Bento, 21, andavam pela Avenida Presidente Kennedy, no bairro de Cidade Rochdale, quando foram abordados por policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). Armada com um revólver calibre 38 e em posse de quatro celulares e R$ 2.582,00, a dupla confessou que havia assaltado uma gráfica na Rua Marcelino da Silva, no Núcleo Micro Industrial Presidente Wilson, em Jandira, levando o empresário .J.E.G., de 33 anos, como refém, no carro da vítima.

Durante 45 minutos, os criminosos realizaram vários saques das contas do empresário, abandonando a vítima e o carro também em Jandira, por volta das 15 horas. O dono da gráfica saiu ileso e acionou a Polícia Militar.