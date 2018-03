Dupla detida em flagrante com droga e dinheiro na zona sul de SP

SÃO PAULO - Dois traficantes, de prenome Fábio, de 31 anos, e Felipe, 28, foram presos, na noite de quarta-feira, 26, com um quilo de pasta-base (alto teor de pureza) de cocaína e R$ 15 mil em dinheiro, após serem abordados por policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) na Rua Alessandro Manzoni, no bairro de Campo Grande, região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo.

Parte do dinheiro, cerca de R$ 5 mil, e a droga estavam no fundo falso - acionado por um dispositivo eletrônico - do painel dianteiro de um Fiat Palio cinza ocupado pela dupla, que receberia, do dono do entorpecente, R$ 2 mil para levar a cocaína até São José do Rio Preto, interior paulista. Os outros R$ 10 mil estavam na casa de um dos criminosos. Felipe, segundo a PM, já tem passagem por roubo.

O caso foi registrado no 11º Distrito Policial, de Santo Amaro.