Dupla detida com cerca de 100 quilos de cocaína em Campinas (SP)

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Cerca de 100 quilos de cocaína foram apreendidos, na tarde de quinta-feira, 10, em Campinas, interior paulista, por agentes da 3ª Delegacia do Núcleo de Apoio e Proteção à Escolas (NAPE), do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), que iniciaram as investigações dois meses atrás.

Ao invadirem a casa da Rua Um, no bairro Itatiaia, os policiais detiveram Licio Altino Gomes Rocha e um adolescente de 16 anos. Um terceiro traficante, identificado como Leandro Pedroso dos Santos, conseguiu fugir. No local foram apreendidos também duas pistolas, munição para fuzil, uma máquina de contar dinheiro e uma balança digital.

A dupla foi encaminhada para a sede do Denarc, na região central de São Paulo.