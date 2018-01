Dupla de assaltantes morre após perseguição em SP

Dois bandidos morreram, por volta das 21h30 de quinta-feira, durante uma perseguição seguida de tiroteio com policiais militares da Força Tática do 12º Batalhão nas regiões do Brooklin e Morumbi, zona sul da capital paulista. Na região do Brooklin, ao volante de um Corolla, uma mulher foi abordada pelos criminosos e obrigada a seguir com a dupla. Um dos assaltantes assumiu o volante, mas não imaginava que era seguido pelo marido da vítima, que ligou para a Polícia Militar. Na Avenida Doutor Chucri Zaidan, os PMs cruzaram com o Corolla e teve início a perseguição, que terminou na Rua Francisco Tramontano, próximo da pista local sentido Interlagos ds Marginal Pinheiros, onde o criminoso bateu o carro contra um poste. Um dos assaltantes trocou tiros com a PM e, baleado, morreu a caminho do hospital. O outro, ao tentar fugir, foi atropelado por um veículo, cujo motorista não parou para prestar socorro, e morreu no local. Os assaltantes, segundo a polícia, estariam sem documentos. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi.