Dupla de assaltantes morre após confronto com PM

SÃO PAULO - Dois assaltantes foram mortos em confronto com a Polícia Militar após praticar roubo em uma residência na Cidade Dutra, zona sul de São Paulo, na noite dessa sexta-feira, 21. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, e foi registrado como tentativa de roubo à residência e homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para atender um caso de roubo em uma residência e, quando chegaram no imóvel, um dos assaltantes teria apontado arma em direção a um deles, que atirou. No quintal do imóvel, segundo a versão dos policiais, o outro PM viu o segundo assaltante, que também apontou uma arma em direção a ele, o que foi respondido com um disparo do agente. Os policiais informaram ter recolhido um revólver calibre 38 de cada um dos suspeitos. Luiz Ivan Almeida Santos, de 38 anos, e Felipe de Meneses Melo, de 25, foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

Depois do conflito, os policiais informaram ter ouvido gritos das vítimas - um borracheiro de 33 anos, um instalador de 37, uma cabeleireira de 29 anos e uma mulher de 65, que estavam presos no banheiro, mas sem ferimentos. Todos haviam sido rendidos pelos criminosos, mas seus pertences que haviam sido roubados - celulares, bateria, relógio, aparelhos eletrônicos, mochilas e R$ 779 reais - foram recuperados.