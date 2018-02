Dupla atropela policial e veículo cai dentro de represa na zona sul de SP

SÃO PAULO - Dois criminosos que ocupavam um Honda New Civic roubado atropelaram, no início da madrugada desta quinta-feira, 14, um policial militar, identificado como sargento Marcelo, da 2ª Companhia do 37º Batalhão, e, ao tentarem desviar de duas viaturas da PM que haviam bloqueado a Estrada da Baronesa, na altura do nº 4.100, no Jardim Ângela, zona sul da capital, caíram num braço da represa Guarapiranga.

A dupla saiu ilesa, mas o sargento da PM, com ferimentos graves em uma das pernas, foi encaminhado para o Hospital das Clínicas. Até as 3 horas desta madrugada de quinta-feira, a polícia ainda não havia confirmado se os dois homens detidos tiveram participação no roubo do veículo. Caso não sejam reconhecidos pelo dono do carro, não responderão por roubo, mas apenas por receptação. Os dados da ocorrência seriam registrados no 47º Distrito Policial, do Capão Redondo.

Guarulhos.Vítima de uma tentativa de homicídio, um policial militar da Força Tática do 43º Batalhão foi baleado em uma das pernas e em um dos braços, por volta das 22 horas de quarta-feira, 13, após sair de casar e entrar em uma mercearia na altura do nº 688 da Estrada do Sacramento, no Jardim Tupinambá, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

À paisana, ele iria comprar um bolo no estabelecimento e foi surpreendido por desconhecidos que pararam em frente ao mercadinho e desceram de um Voyage e de um Gol. Após o revide do policial militar, os atiradores fugiram, mas um dos carros, com várias perfurações, foi abandonado pelos bandidos numa rua próxima. O policial foi encaminhado para o pronto-socorro Pimentas/Bom Sucesso e passa bem. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial da cidade.