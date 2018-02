Dupla assalta joalheria no Shopping Pirituba

Armados, dois rapazes roubaram ontem R$ 2.881 em relógios e joias de prata da joalheria Anie e Nutti, no Shopping Pirituba, zona oeste de São Paulo. Os ladrões fugiram a pé. É o 18.º assalto do ano a joalheria na capital e o terceiro em menos de uma semana. O dono da loja fotografou os ladrões pelo celular e eles também foram filmados pelas câmeras do shopping. No roubo ocorrido sábado em joalheria do Carrefour no Limão, zona norte, a polícia identificou dois envolvidos, que estão foragidos.