Dupla assalta joalheria de shopping na zona sul

Bandidos já haviam deixado o shopping quando a polícia chegou.

SÃO PAULO - A joalheria Vivara do Shopping Plaza Sul, na zona sul de São Paulo, foi assaltada às 19h da sexta-feira, 5, por dois homens. Era a hora da troca de turno da segurança do centro de compras.

Os criminosos estavam bem vestidos e se passaram por clientes. No final da noite de ontem, a polícia não sabia dizer quanto havia sido roubado. Na fuga, já fora do shopping, um dos bandidos deu um tiro para o alto. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o delegado Rodolfo Chiarelli, que cuidará do caso, é possível identificar os assaltantes pelas imagens do circuito de segurança do estabelecimento.