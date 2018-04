Dupla assalta casa de câmbio em Congonhas Dois homens armados roubaram uma casa de câmbio no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, na noite de terça-feira. A dupla chegou ao local às 22h, quando um funcionário fechava a loja. Outro funcionário foi obrigado a entregar o dinheiro do cofre. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares chegaram ao aeroporto após o acionamento do botão de pânico do estabelecimento e encontraram os funcionários algemados. A dupla fugiu com cerca de R$ 251 mil em diversas moedas.