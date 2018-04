Dupla ameaça matar criança em assalto no estacionamento do Hospital Sabará Dois ladrões foram presos após invadir o estacionamento do Hospital Infantil Sabará, na Avenida Angélica, em Higienópolis, região central de São Paulo, e roubar dinheiro, relógios, joias e o carro de uma família que saía do local na tarde de domingo. Para intimidar as vítimas, um dos criminosos apontou uma arma para a cabeça de um garoto que estava com a família. Viatura da Polícia Militar passava pelo local no momento da fuga dos assaltantes, que foram presos. Os ladrões chegaram às 18h, renderam os funcionários do estacionamento e abordaram a família. Com a dupla, os policiais acharam dois revólveres. Segundo a PM, ambos estavam em liberdade condicional por roubo. Também tinham sido presos por formação de quadrilha e corrupção de menores.