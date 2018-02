Dupla agride guardas metropolitanos e é presa na zona leste de São Paulo

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Dois homens foram presos na noite de quinta-feira após agredirem dois guardas civis metropolitanos, danificarem a viatura da corporação e tomarem um colete balístico de um dos agentes municipais na zona leste de São Paulo.

Os dois guardas viveram momentos de tensão ao abordarem um rapaz bêbado que causava distúrbio público na altura do nº 188 da Rua Cristiano Lobe, em Cidade Tiradentes. Ao tomarem as dores do rapaz abordado, dois homens, que estavam em um grupo que testemunhava a ação dos guardas, começaram a inflamar os ânimos das pessoas para intimar a ação dos GCMs.

Na confusão, os dois guardas foram agredidos e um deles teve o colete tomado. A viatura da corporação acabou depredada pelo grupo. A dupla protagonista do ataque aos guardas foi detida pelos agentes, encaminhada para o plantão do 49º Distrito Policial, de São Mateus, e autuada em flagrante por roubo, resistência e danos ao patrimônio público.