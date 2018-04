Dupla abre parede de mercado para arrombar caixa em Carapicuíba

SÃO PAULO - Dois homens foram presos, às 3h45 desta madrugada de sábado, 14, tentando roubar a gaveta com dinheiro de um caixa eletrônico instalado no interior do supermercado Tayo, na esquina das ruas Pégasus e Netuno, no Jardim Novo Horizonte, em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

A polícia foi acionada por que escutaram um barulho e viram a dupla quebrando a parede do estabelecimento. Após abrir o buraco, eles entraram no local onde estava a máquina. uando os PMs chegaram, os bandidos já cortavam o caixa com o uso de um maçarico. Os dois foram presos e autuados em flagrante no 1º Distrito Policial de Carapicuíba.