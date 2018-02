Duas vítimas de acidente com trens na Barra Funda continuam internadas

SÃO PAULO - Duas pessoas que ficaram feridas após a colisão de duas composições na zona oeste de São Paulo, na tarde de terça-feira, seguem internadas, informou a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A assessoria de imprensa não soube informar o estado de saúde das vítimas.

O acidente aconteceu na tarde desta terça, na Estação Palmeiras/Barra Funda, por volta das 13h30. Um trem que circulava pela Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato) foi de encontro ao outro que estava parado à frente.

A circulação de trens ocorreu alternadamente por uma única via durante a realização da perícia técnica. As causas do acidente serão apuradas através de sindicância interna.