Duas viaturas da PM são atacadas na zona norte de São Paulo

SÃO PAULO - Uma viatura da Polícia Militar foi alvo de tiros e outra, danificada por pedradas durante um baile funk no Jardim Fontális, na zona norte da capital paulista, na noite desta quinta-feira, 20.

Segundo a PM, as viaturas foram acionadas para atender um chamado de perturbação de sossego na Rua Augusto Rodrigues, na região do Tremembé. Ao chegar ao local, no entanto, por volta das 22h30, um grupo de pessoas recebeu os policiais a pedradas. Um dos carros também foi atingido por tiros.

Nenhum policial ficou ferido, afirma a PM, e cinco pessoas, todas maiores de idade, foram detidas. Os policiais também apreenderam no local duas motos que haviam sido roubadas e um revólver que estava sem munição.