O piloto Alberto Farias e o funcionário civil da Comissão de Aeroportos da Amazônia (Comaro) Antônio José de Melo sobreviveram à queda do helicóptero Esquilo AS 55, da JVC Aerotaxi, na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Eles foram encontrados quase 48 horas após o acidente - que ocorreu na noite de quarta-feira - e levados para atendimento médico na capital Boa Vista.