Duas pessoas são presas com 75 kg de dinamite em Salto

SÃO PAULO - Duas pessoas foram presas com 75 quilos de dinamite em Salto, no interior de São Paulo, na noite desta terça-feira. O material estava em uma chácara na zona rural da cidade, no bairro Ituaú.

Policiais fizeram campana no local, na Rua Ana Richter, após receber denúncia anônima. Às 20h15, o veículo de um possível comprador entrou na chácara e, alguns minutos depois, duas pessoas carregavam o porta-malas do carro. Um homem que saiu dirigindo o veículo foi abordado pela polícia. No porta-malas do veículo foram encontrados dez rolos de cordel detonante e três caixas de espoleta.

Uma equipe levou o material explosivo e o suspeito até a Delegacia de Salto, enquanto outros agentes voltaram à chácara. No local, eles foram recebidos por uma mulher de 32 anos. Durante fiscalização na residência, os policiais encontraram três caixas com dinamite, totalizando aproximadamente 75 quilos. A mulher foi detida e levada para a delegacia.

Uma testemunha contou aos policiais que o local é utilizado como depósito para armazenar materiais explosivos há pelo menos um ano. A polícia tenta descobrir qual seria o destino da carga.