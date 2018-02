Duas pessoas são detidas em perseguição policial na zona norte

SÃO PAULO - Ao menos duas pessoas foram detidas depois de uma perseguição policial que começou na Rodovia Presidente Dutra e continuou na Marginal do Tietê, na zona norte da capital paulista, na manhã desta terça-feira, 18. O caso aconteceu por volta das 6h40.

Policiais militares foram acionados após um Hyundai HR ter sido roubado na Rodovia Presidente Dutra, na região de Guarulhos, afirma a PM. Ao localizarem o veículo, os agentes notaram que ele estava sendo escoltado por outro carro, um Volkswagen Santana.

Os policiais acionaram reforços e iniciaram uma perseguição aos dois veículos, que contou até com apoio do helicóptero Águia da PM. Os criminosos se dividiram. O carro que estava fazendo a escolta partiu na direção da Marginal do Tietê, enquanto o Hyundai HR seguiu pela Rodovia.

O Volkswagen Santana foi parada na Marginal do Tietê, um pouco antes da Ponte da Vila Maria, na zona norte. O veículo foi apreendido pela PM. Já o Hyundai HR foi recuperado na Rodovia Presidente Dutra e devolvido ao dono, afirma a Polícia Militar. Uma arma, que estava com os criminosos também foi apreendida. A PM, no entanto, não soube informar o modelo.