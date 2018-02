Duas pessoas são atropeladas por trem da CPTM; uma morre

Atualizado às 8h30

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após serem atropeladas por um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na zona leste da capital paulista, no início da manhã desta sexta-feira, 10.

O acidente ocorreu por volta das 4h40, na Avenida Estrela da Noite, no Jardim Helena, entre as Estações Jardim Helena-Vila Mara e Itaim Paulista, da Linha 12-Safira da CPTM. Uma das vítimas morreu no local e o corpo foi colocado ao lado dos trilhos. A segunda sofreu fraturas nos braços e ombros e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pessoa ferida foi levada para o Hospital Ermelino Matarazzo, também na zona leste, mas seu estado de saúde não foi informado. As vítimas ainda não foram identificadas.

De acordo com a CPTM, as vítimas invadiram os trilhos em uma área murada, em local de acesso proibido a pedestres. Apesar do acidente, a companhia já retomou a circulação e os trens da Linha 12-Safira operam normalmente.