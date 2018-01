Duas pessoas morrem em queda de moto na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram após uma moto cair, sozinha, na zona leste de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 26. A ocorrência foi por volta das 5 horas na Avenida Pires do Rio, na altura da Rua Erva de Anta, em Itaquera. Ao local foram enviadas três viaturas do Corpo de Bombeiros e uma Unidade de Suporte Avançado (USA), que detectou óbito antes de começar o atendimento.

A Polícia Militar está no local para preservá-lo, até que a perícia chegue. A entidade informou que ambas as vítimas são do sexo masculino e que não há outro veículo envolvido no acidente.

Segundo imagens veiculadas pelo telejornal Bom Dia São Paulo, da Rede Globo, não há lentidão no tráfego do local.