Duas pessoas morrem em colisão de carro em poste na zona sul de SP

SÃO PAULO - Uma colisão de um carro contra um poste provocou a morte de duas pessoas e deixou outras duas feridas na zona sul de São Paulo, no final da noite desta sexta-feira, 21. Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no sentido centro da Estrada de Itapecerica, próximo à Marginal do Rio Pinheiros, na Vila das Belezas.

Os dois feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Campo Limpo. Os nomes das vítimas e estado de saúde dos feridos não foram informados. O veículo foi removido do local por volta das 2h30 da madrugada deste sábado, 22.